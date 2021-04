Unbekannte haben im Neustadter Stadtwald mindestens sieben Schilder an Fußwegen entfernt, die auf das Radfahrverbot nach dem Landeswaldgesetz hinweisen. Die Stadt hat Anzeige erstattet.

Nicht nur wurden die Hinweisschilder auf das Mountainbike-Verbot gestohlen, wie die Umweltabteilung der Stadt mitteilt: Auf den vier Informationstafeln, die Anfang März an den wichtigsten Zugängen zur „Kernzone Stabenberg“ des Biosphärenreservats Pfälzerwald aufgestellt worden waren, haben Unbekannte die Hinweise auf das Mountainbike-Verbot mit Farbe überstrichen.

Die Schilder „Radfahren verboten“ waren von Forstbetrieb und der Umweltabteilung rund um die Kernzone am Stabenberg sowie an den Bachpfaden im Kaltenbrunner Tal und im Diedesfelder Klausental angebracht worden. Das Landeswaldgesetz verbietet generell das Radfahren auf Fußwegen und Fußpfaden im Wald. In der Kernzone des Biosphärenreservats im Stadtwald nördlich des Gimmeldinger Tals gelten zusätzliche naturschutzrechtliche Bestimmungen, über die auf den Informationstafeln hingewiesen wurde.

Sachschaden: 2500 Euro

„Die Vermutung liegt nahe, dass die Schilder von Uneinsichtigen innerhalb der Mountainbike-Szene beseitigt beziehungsweise beschädigt wurden“, so die Stadt. Der Sachschaden beläuft sich laut Umweltabteilung auf etwa 2500 Euro. Die Stadtverwaltung hat bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt wegen Diebstahls und Sachbeschädigung erstattet.