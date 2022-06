Unbekannte haben die Baustelle des neuen Ärztekomplexes in Maikammer im Oberen Schnetzweg unter Wasser gesetzt und damit immensen Sachschaden angerichtet. Nach Angaben der Polizei stellten die Bauleiter am frühen Freitagabend fest, dass sich jemand Zugang zur Baustelle verschafft und den Schlauch des Baustellenwassers geöffnet hatte. Über einen längeren Zeitraum suchte sich das Wasser im Erdgeschoss des Rohbaus seinen Weg und stand auf der gesamten Fläche von 300 Quadratmetern bereits einige Zentimeter hoch. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden bei etwa 100.000 Euro. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben, 06323 9550, in Verbindung zu setzen.