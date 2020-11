Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch in der Kirchstraße in Neustadt einen Zigarettenautomaten aufgeflext. Die Polizei teilt mit, dass die Unbekannten die Geldkassette aus dem Automaten stahlen, der im Hof einer Gaststätte montiert ist. Durch das Aufflexen wurde er erheblich beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf 5500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt unter Telefon 06321/8540 in Verbindung zu setzen.