Am Samstagabend haben Unbekannte gegen 22.30 Uhr einen Motorroller in der Villenstraße angezündet. Laut Polizei hatte die Feuerwehr den Brand bereits gelöscht, als die ersten Beamten am Tatort ankamen. Die Täter waren in der Zwischenzeit geflüchtet, begingen aber nur wenig später ihre nächste Tat, als sie in nur eine halbe Stunde später in der Hindenburgstraße einen weiteren Roller anzündeten. Das Zweirad brannte vollständig aus. Wie ein Zeuge der Polizei später berichtete, soll es sich bei den Tätern um junge Männer gehandelt haben. Eine intensive Fahndung nach dem Duo verlief negativ. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.