Bislang unbekannte Täter haben nach Angaben der Polizei zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, 9.45 Uhr, die Schaufensterscheibe eines Juweliers in der Neustadter Hauptstraße demoliert. Die Täter hätten mit mehreren Gegenständen gegen die Sicherheitsglasscheibe der Auslage geschlagen. Die Schäden seien so groß, dass die Polizei davon ausgeht, dass die Täter versucht haben, an die Ware in der Auslage zu kommen. Allerdings hielt die Scheibe den Angriffen stand. Der Sachschaden beträgt mindestens 2500 Euro. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 06321 8540.