Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in das Gebäude der Georg-von-Neumayer-Realschule plus in der Landwehrstraße in Neustadt eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, hebelten die Täter zwei zwei Notausgangstüren im östlichen Bereich der Schule auf und verschafften sich hierdurch Zutritt zu den Räumen. Ein Bürger, der etwas mitbekommen hatte, alarmierte die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Streife ergriffen die Täter jedoch die Flucht. Ob etwas aus dem Gebäude entwendet wurde, konnte zum Berichtszeitpunkt nicht abschließend geklärt werden. Hinweise bittet die Polizei unter Telefon 06321/8540.