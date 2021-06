Bislang unbekannte Täter sind am Samstag gegen 3 Uhr in ein Optikergeschäft in der Neustadter Friedrichstraße eingebrochen. Laut Polizei schlugen sie das Schaufenster ein. Im Inneren wurde alles durchgewühlt. Entwendet wurden Brillen sowie Bargeld in dreistelliger Höhe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.