Unbekannte sind zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 10.30 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Winzinger Straße in Neustadt eingebrochen. Laut Polizei drangen die Einbrecher in drei Kellerräume ein. Alle drei Verschläge seien über Vorhängeschlösser gesichert gewesen. Es wurden Werkzeuge im Wert von insgesamt etwa 900 Euro gestohlen. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter 06321 854-0 an die Polizei zu wenden.