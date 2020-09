Unbekannte sind in der Nacht auf Dienstag in zwei Einfamilienhäuser in der Deidesheimer Straße beziehungsweise in der Franz-Kugler-Straße in Königsbach eingebrochen, obwohl in beiden Fällen die Bewohner im Obergeschoss der Gebäude schliefen. Wie die Polizei berichtet, ereigneten sich die Taten in der Zeit zwischen 3.15 und 5 Uhr. In einem Fall wurde die Bewohnerin wegen des Lärms wach und begab sich ins Erdgeschoss, wo sie das Licht anschaltete. Die Täter ergriffen daraufhin durch das zuvor aufgehebelte Badezimmerfenster die Flucht. Bei dem zweiten Fall hatten die Einbrecher die Terrassentür des Hauses aufgehebelt und das Erdgeschoss nach Wertsachen durchsucht. Aus einem Zimmer wurde eine Geldbörse mit persönlichen Papieren und einem geringen Geldbetrag gestohlen. Auch hier wurden die Bewohner wach und schalteten das Licht an, woraufhin die Täter flüchteten. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter Telefon 06321/854390 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de.