Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Geschäftsgebäude in der Raiffeisenstraße in Kirrweiler eingebrochen. Das berichtet die Polizei.

Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Innere. Ob Gegenstände entwendet wurden, konnte die Polizei zum Zeitpunkt der Mitteilung noch nicht sagen. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei mehreren hundert Euro. Die Polizei Edenkoben bittet um Hinweise unter Telefon 06323 9550.