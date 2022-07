Bislang unbekannte Täter haben am Freitag und Samstag an zwei Neustadter Tankstellen drei Automaten aufgebrochen, um an das Münzgeld zu kommen. Wie die Polizei mitteilt, passierte die erste Tat zwischen Freitag, 18 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, an einer Tankstelle in der Chemnitzer Straße. Dort haben die Täter einen Staubsaugerautomaten aufgebrochen und die Geldkassette gestohlen. Die anderen beiden Taten passierten am Samstag zwischen 15 und 15.30 Uhr. Dabei wurden laut Polizei an einer Tankstelle in der Landauer Straße sowohl der Staubsaugerautomat als auch der Automat zur Luftdruckkontrolle gewaltsam geöffnet. Noch zu ermitteln ist, ob bei diesen beiden Taten auch Geld erbeutet wurde. Hinweise von Zeugen an die Neustadter Polizei, Telefon 06321 8540.