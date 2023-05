Zu Sachbeschädigungen kam es laut Polizeibericht in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an einer Baustelle auf einem Wirtschaftsweg an der A65 auf Meckenheimer Gemarkung. Unbekannte demolierten mehrere Baumaschinen, indem sie im Motorraum eine Vielzahl von Keilriemen und Kabeln zerschnitten. Aufgrund des umfassenden Schadens müssen die Bauarbeiten unterbrochen werden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Haßloch, Telefon 06324 9550, in Verbindung zu setzten.