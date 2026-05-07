Haßloch will die Millionen aus dem Infrastruktursondervermögen des Bundes vollständig in die Verlegung des Bauhofs stecken. Ganz entschieden ist die Sache aber noch nicht.

Zu wenig Platz, veraltete Gebäude, schwer erfüllbare Brandschutzauflagen: Die Gründe, weshalb der Baubetriebshof in der Gillergasse nicht mehr zeitgemäß ist, sind seit Jahren bekannt. Ebenso lange beschäftigt die Frage nach einem neuen Standort die politischen Gremien.

Eigentlich schien sie bereits beantwortet. Im April 2023 hatte der Bau-, Verkehrs- und Entwicklungsausschuss beschlossen, den Bauhof auf das Gelände der Grünsammelstelle am Weißdornweg zu verlegen. Anfang dieses Jahres rückte jedoch eine andere Fläche in den Fokus: ein gemeindeeigenes Areal an der Adam-Stegerwald-Straße, das derzeit vom 1. FC 08 Haßloch genutzt wird. Rund 11.600 Quadratmeter könnten dort nach Angaben der Verwaltung für den neuen Bauhof aus dem bestehenden Pachtvertrag herausgelöst werden.

Der Erste Beigeordnete Carsten Borck (parteilos) nannte den Standort „strategisch die bessere Lösung“: direkt an der Westrandstraße, gut erreichbar, verkehrlich günstig gelegen, mit passendem Umfeld und ausreichender Größe. Der BVE folgte dieser Einschätzung einstimmig.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats war die Bauhofverlegung erneut Thema – diesmal im Zusammenhang mit dem Infrastruktursondervermögen des Bundes. Rund 11,7 Millionen Euro stehen Haßloch daraus zu. Die Verwaltung schlug vor, die gesamte Summe in die Verlegung des Bauhofs zu investieren. Ergänzend sollen die Flächen am Weißdornweg ertüchtigt und künftig als Tiefbaulager zur Zwischenlagerung von Baumaterial genutzt werden. Sollte es mit dem 1. FC 08 Haßloch keine Einigung geben, bleibe der Weißdornweg als Alternative im Spiel. Der Rat stimmte dem Vorschlag einhellig zu.

Mischon: Deutliche Verbesserung

CDU-Fraktionsvorsitzender Daniel Mischon erklärte, seine Fraktion stehe der Verlegung grundsätzlich sehr positiv gegenüber. Mit Blick auf Anbindung, Erreichbarkeit und Arbeitsumfeld für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauhofs sei der Standort an der Adam-Stegerwald-Straße eine „deutliche Verbesserung“ gegenüber der ursprünglichen Planung am Weißdornweg.

Mischon verband die Zustimmung allerdings mit einem Hinweis an die Bauverwaltung. Durch den vorhandenen Erdwall und bestehende Parkplätze im nördlichen Bereich gehe ein nicht unerheblicher Teil der vorgesehenen Fläche verloren. Die Erfahrungen etwa beim Feuerwehrgerätehaus zeigten, „wie schnell Kapazitäten an Grenzen stoßen und dann ein Neubau nötig wird“. Deshalb müsse geprüft werden, ob der Bauhof auf der verbleibenden Fläche wirklich ausreichend dimensioniert werden könne. „Wir sollten heute schon berücksichtigen, was für ein Bedarf in zehn bis 15 Jahren entstehen könnte“, sagte Mischon. Meyer gab Entwarnung: „Wir gehen im Moment davon aus, dass die Fläche so ausreichend ist.“

Auch AfD-Gemeinderat Peter Stuhlfauth sprach sich für die Verlegung aus; sie sei „der bessere Weg“. Zugleich wollte er wissen, wie weit die Gespräche zwischen Gemeinde und Verein seien, und von wem die Initiative ausgegangen sei. Meyer erklärte, der Verein sei auf die Gemeinde zugekommen. Einen finanziellen Ausgleich werde es nicht geben, da das Gelände der Gemeinde gehöre. Zuwendungen an Vereine richteten sich nach den Vereinsförderrichtlinien.

Zweckbestimmung bisher Sportplatz

Wie weit die Gespräche zwischen Gemeinde und Verein tatsächlich gediehen sind, wurde im weiteren Verlauf der Sitzung noch einmal wichtig. Denn neben der Finanzierung sollte der Rat auch über die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den neuen Bauhofstandort entscheiden. Dafür müssen der Bebauungsplan sowie der Flächennutzungsplan geändert werden. Beides ist nötig, weil die Fläche bislang als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Sportplatz beziehungsweise Fußball ausgewiesen ist.

Beide Entscheidungen stehen laut Beschlussvorlage jedoch unter dem Vorbehalt, dass sich die Gemeinde mit dem 1. FC 08 Haßloch einigt. Andernfalls bleibt der Weißdornweg als Alternativstandort im Spiel. Grünen-Fraktionsvorsitzende Pia Werner beantragte deshalb zunächst eine Vertagung der Entscheidung. Es gehe nicht darum, das Vorhaben zu blockieren, sagte sie. Entscheidend sei vielmehr, dass man „keinen Bebauungsplan anfängt, wenn die Grundlagen nicht gesichert“ seien.

Bürgermeister Tobias Meyer hielt dem entgegen, dass die weitere Verfahrensführung ausdrücklich unter Vorbehalt stehe. Zugleich wolle die Fachabteilung das Verfahren zügig vorbereiten. Sollte die Gemeinde „namhaftes Geld“ in die Hand nehmen, werde der Rat zuvor erneut befasst. Werner zog ihren Antrag daraufhin zurück. Der Gemeinderat stimmte der Änderung des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans bei vier Enthaltungen zu.

Was ist noch zu regeln?

Was genau zwischen Gemeinde und Verein noch zu regeln ist, blieb in der Ratssitzung offen. Timo Hubach, Vorsitzender des 1. FC 08 Haßloch, berichtete gegenüber der RHEINPFALZ, man habe bereits gute Gespräche mit der Gemeinde geführt. In trockenen Tüchern sei aber noch nichts. Auch ihn habe überrascht, dass die Gemeinde mit den Beschlüssen „etwas vorgeprescht“ sei. Grundsätzlich stehe der Verein dem Vorhaben positiv gegenüber. Vor einer außerordentlichen Mitgliederversammlung wollte Hubach jedoch noch einen weiteren Beschluss abwarten: die Förderung des Kunstrasenplatzes, den sich der Verein wünscht.

Geplant ist, den bestehenden Tennenplatz in einen Kunstrasenplatz umzuwandeln. Gerade im Winter brauche der Verein bei rund 500 Kindern und Jugendlichen verlässliche Trainingsmöglichkeiten, sagte Hubach. Mit einem Kunstrasen könne man ganzjährig trainieren und das Sportangebot über den Winter ausbauen.

Der Sport- und Kulturausschuss befasste sich nun mit der Finanzierung. Die Gesamtkosten werden auf knapp 788.000 Euro geschätzt. Förderfähig sind davon gut 438.000 Euro. Auf dieser Grundlage zahlt das Land rund 219.000 Euro, die Gemeinde soll weitere rund 87.600 Euro beisteuern. Nach den Vereinsförderrichtlinien liegt die reguläre Höchstgrenze für Vereine mit mehr als 500 Mitgliedern allerdings bei 50.000 Euro. Weil der vorgesehene Zuschuss darüber liegt, war die ausdrückliche Zustimmung des Ausschusses nötig. Das Gremium bewilligte die Förderung einstimmig.

„Unabhängige Themen“

Mit der Bauhofverlegung hänge diese Förderung nicht zusammen, teilte die Gemeinde auf Nachfrage mit. Beide Themen seien unabhängig voneinander. Die noch nötige Verständigung mit dem Verein beziehe sich allein auf vertragliche Regelungen zur Nutzung der betroffenen Flächen.

Hubach wertete die Zustimmung im Gespräch mit der RHEINPFALZ dennoch als Schritt in die richtige Richtung. Einige Punkte seien aber noch offen. Am Ende entschieden die Mitglieder, der Vorstand habe nur begrenzten Spielraum. „Aber wenn alles normal verläuft, sind wir auf einem sehr guten Weg“, sagte Hubach. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung solle bald stattfinden. Dann müssten die Mitglieder entscheiden, ob sie bereit sind, Fläche abzugeben, um Platz für den neuen Bauhof zu schaffen.