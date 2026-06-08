Ein Teil der Stadtverwaltung zieht in den nächsten Tagen um und ist deshalb eine Zeitlang für den Publikumsverkehr geschlossen. Wie die Stadt mitteilt, ist das Gebäude in der Konrad-Adenauer-Straße 10 fertig saniert und bereit für den Einzug des Fachbereichs Finanzen und strategisches Controlling, zu dem auch die Stadtkasse und die Abteilung Steuern gehört.

Der bisher in der Hindenburg-Straße 14 ansässige Fachbereich kann deshalb die gesamte nächste Woche keine Besucher empfangen. Vom Montag, 15. bis Mittwoch, 24. Juni dauert die Schließung für den Publikumsverkehr laut Stadt voraussichtlich.

Telefonisch und per E-Mail sind die Abteilungen erreichbar – vorbehaltlich technischer Störungen oder Verzögerungen, die der Umzug mit sich bringen könnte, so die Stadt. Sie bittet um Verständnis. Dabei gibt es ein paar Besonderheiten zu beachten: Die Abteilung Steuern ist am Montag, 15. Juni ausschließlich unter der Durchwahl 06321 855-1451 erreichbar; die Stadtkasse wird am Montag, 22. Juni nur unter den Telefonnummern 06321 855-1429 und 06321 855-1237 zu erreichen sein.

Veranstaltungen der Volkshochschule (VHS) finden weiterhin wie geplant statt. Ab Donnerstag, 25. Juni, ist der Fachbereich Finanzen zu den üblichen Öffnungszeiten am neuen Dienstort nicht nur telefonisch oder per Mail, sondern auch persönlich wieder ansprechbar.