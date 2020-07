Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Polizei einen 58-jährigen Mann überführen können, der am Montagnachmittag in der Nähe des Haßlocher Tierheims illegal etwa zwei Kubikmeter Bauschutt entsorgt hat. Der Zeuge, der die Polizei gegen 16.20 Uhr über seine Beobachtung informierte, konnte den Mann gut beschreiben und hatte sich auch das Kennzeichen des Autos mit Anhänger gemerkt. Der ermittelte Halter des Fahrzeugs aus dem Landkreis Bad Dürkheim gab zu, den Bauschutt illegal abgeladen zu haben und sicherte zu, diesen wieder abzuholen und ordnungsgemäß zu entsorgen. Der 58-Jährige muss mit einem nicht geringen Bußgeld rechnen. Hätten sich unter dem Bauschutt auch umweltgefährdende Substanzen befunden, was bei Bauabfällen häufiger vorkomme, so die Polizei, hätte er sich sogar einem Strafverfahren stellen müssen. Ohne die Angaben des Zeugen wäre der Verursacher nur schwer zu ermitteln gewesen. Die Polizei: „Durch diese Form der Zivilcourage kann die Anzahl der illegalen Abfallentsorgungen möglicherweise reduziert werden, und die Kosten der Entsorgung bleiben den Kommunen erspart.“