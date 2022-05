Die Umweltgruppe Unke hat auf der Ausgleichsfläche „Am Meisenbrunnen“ sieben Bäume und Sträucher gepflanzt. Darunter auch drei große Hainbuchen, die von einer Meckenheimer Familie gespendet wurden.

Die Stelle liegt an der nördlichen Deidesheimer Gemarkungsgrenze und sei in der Vergangenheit schon öfter als Schuttabladeplatz missbraucht worden, wie eine Sprecherin der Umweltgruppe. Die Stadt Deidesheim habe nach wiederholtem Hinweis darauf veranslasst, dass Bauschutt und Lesesteine entfernt wurden. Die Feldhut habe das Material zur Wegeverbesserung eingesetzt. Leider seien mittlerweile schon wieder Lesesteine angefahren und auch Gartenabfälle verbrannt worden.

Dennoch hofft die Umweltgruppe, dass sich jetzt hier eine kleine grüne Idylle entwickeln kann und nicht gleich wieder Abfälle abgeladen werden. Während der Pflanzaktion sammelten die Mitwirkenden einen ganzen Sack Hausmüll unter den bestehenden Büschen und Hecken ein.

Die Pflanzen standen zuvor in großen Töpfen, so dass sie, auch nach dem Austrieb, an ihrem neuen Platz noch gut anwachsen können, versichert Alfons Fürst, Mitglieder der Umweltgruppe und Naturschutzbeauftragter der Kreisverwaltung Bad Dürkheim für die Verbandsgemeinde Deidesheim: „Diese Aktion zeigt, wie gute Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Akteuren funktionieren kann.“ Die Stadt wolle noch für einen Anfahrschutz der Bäume sorgen.