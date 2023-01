Einen Arbeitseinsatz am alten Musenhang bei Forst organisiert die Umweltgruppe Unke am Samstag. Sie hofft dabei auf freiwillige Unterstützung.

Obstbäume werden geschnitten, Baumkronen ausgelichtet und der Verbissschutz verbessert. Weiter werden Stockausschläge und zu üppiger Heckenwuchs entfernt. Für diese Arbeiten hofft die Gruppe auf zahlreiche Unterstützung durch Freiwillige. Treffpunkt am Samstag, 21. Januar, ist um 9.30 Uhr der Parkplatz im Magarethental am Forster Waldrand: Ortsende Nord, Straße links bergauf, zweite Kreuzung rechts, nächster Weg rechts bis Waldeingang. Freiwillige sollten an geeignete Werkzeuge und Arbeitskleidung denken. Ein weiterer Arbeitseinsatz auf dem Musenhang ist für den 25. Februar geplant. Die Umweltgruppe Unke ist ein überparteiliches, unabhängiges Team, das sich aktiv in der Verbandsgemeinde Deidesheim mit Aktionstagen, Infoveranstaltungen und Vorträgen für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz einbringt.