Bereits am Samstag, 8. Januar, ist der Neustadter Stadtverwaltung nach eigenen Angaben eine „Wildablagerung“ gemeldet worden: Im Diedesfelder Weg entdeckte ein Bürger unter anderem ein großes Blechfass mit Batterien, das an einem Wassergraben lag. Teils steckten auch Batterien im Wasser. Der Eigenbetrieb Stadtentsorgung (ESN) hat die Materialien eingesammelt, verpackt und abtransportiert.

Es wurden insgesamt sieben 60-Liter-Fässer mit Batterien, zwei Müllsäcke und verschiedene Metallteile entsorgt. Da es sich überwiegend um Blockbatterien handelt, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie aus einer gewerblichen Anfallstelle stammen, heißt es. Der ESN bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat in diesem Bereich in der vergangenen Woche Auffälliges beobachtet? Hinweise an den ESN unter Telefon 06321 855-8100.