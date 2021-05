Hinter einem Firmengelände in der Raiffeisenstraße sind in Kanistern 220 Liter Altöl entsorgt worden. Das teilt die Polizei mit, die seit Donnerstagmorgen gegen Unbekannt ermittelt. Bei den Behältnissen handelt es sich um Kunststoff- und verrostete Blechkanister, die teilweise unverschlossen abgestellt wurden. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.