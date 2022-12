Am Donnerstag war die Neustadter Feuerwehr gleich mehrfach gefordert. Morgens kurz nach 8.30 Uhr musste die Wehr in der Saarlandstraße einen umgestürzten Baum beseitigen. Durch den umgestürzten Baum sind laut Bernd Kaiser vom Medienteam der Feuerwehr auch zwei Autos beschädigt worden. Gegen 10 Uhr war die Wehr in Hambach gefordert: Ein Ast war abgebrochen und blockierte die Straße hoch zum Hambacher Schloss. Die Wehrleute beseitigten den Ast und kontrollierten sicherheitshalber die gesamte Zu- und Abfahrt am Hambacher Schloss. Mittags halfen die Wehrleute dem Rettungsdienst bei der Versorgung eines Patienten in einem Mehrfamilienhaus, da die Tür zur Wohnung in der Neusatzstraße mit speziellem Gerät geöffnet werden musste. Traurig war der Einsatz kurz vor 11.30 Uhr am Sonnenweg. Spaziergänger hatten ein Reh gemeldet, das sich in einem Zaun verfangen hatte und im Draht feststeckte. Zwar konnten die Wehrleute das Tier befreien. Allerdings waren die Verletzungen des Rehs laut Kaiser so gravierend, dass es wenig später von einer Tierärztin eingeschläfert werden musste.