Ein umgestürzter Baum hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Feuerwehren aus Neidenfels und Weidenthal in Atem gehalten. Um 2.16 Uhr waren die zwei Einheiten alarmiert worden, weil die Bundesstraße 39 zwischen den zwei Orten blockiert war. Die Wehrleute beseitigten die Unfallgefahr mithilfe einer Kettensäge und säuberten anschließend die Fahrbahn. Dafür musste die B 39 kurzzeitig in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden.