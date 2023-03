Die Feuerwehren Elmstein und Iggelbach rückten am frühen Donnerstagmorgen gegen 5:36 Uhr aus, weil Anwohner einen umgestürzten Baum in der Hasselbachstraße in Elmstein gemeldet hatten. Der Baumstamm blockierte beim Eintreffen der Wehrleute die Fahrbahn über die komplette Breite. Die Einsatzkräfte zerkleinerte ihn mithilfe einer Motorkettensäge. Nachdem die Fahrbahn gereinigt war, wurde die Straße wieder für den Verkehr freigegeben.