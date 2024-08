Die Feuerwehren Elmstein und Iggelbach sind gleich zweimal ausgerückt, um umgestürzte Bäume von Fahrbahnen zu entfernen. Wie die Wehrleute mitteilen, wurden sie am Freitag um kurz vor 5 Uhr morgens zur L514 in Richtung St. Martin gerufen, wo ein Baum die komplette Straße blockierte. Am Samstag gegen 20.15 Uhr stürzte ein Baum auf die K18 in Richtung Helmbach. In beiden Fällen zerkleinerte die Feuerwehr den Baum und räumte die Straßen frei. Nach 44 beziehungsweise 33 Minuten waren die Einsätze bewältigt.