Die Firma Clade, die die Baumpflanzung im Auftrag der Stadt betreut, geht davon aus, dass der Baum an der L516 zwischen Mußbach und AVG-Kreisel bereits am Montag mutwillig umgerissen wurde, vermutlich von einem Fahrzeug. Das teilt die Stadt mit. Der Speierling sei leider nicht zu retten, im Spätjahr werde ein neuer gepflanzt. Seit der Pflanzung der 40 Bäume 2017 seien jedes Jahr die stützenden Holzlatten und/oder die Bäume beschädigt worden – der Schaden liege jeweils im dreistelligen Bereich. „Die Umweltabteilung gibt aber nicht auf“, so die Stadt.