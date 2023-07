Die befürchteten Unwetter sind am Samstagabend ausgeblieben, dennoch waren laut Feuerwehr die kurzen, aber heftigen Sturmböen zu viel für einen an der Erkenbrechtstraße gepflanzten Mandelbaum. Der Baum war umgeknickt und behinderte die Durchfahrt. Ab 21.20 Uhr sicherte die Feuerwehr den Bereich zunächst ab und beseitigte das Hindernis dann mit einer Kettensäge. Bereits am späten Samstagvormittag war die Feuerwehr wegen eines ähnlichen Falls im Harthäuserweg gefordert. Zwischen der Bahnüberführung und der Adolf-Kolping-Straße war ein Baum umgestürzt und auf einer bereits abgeschalteten Stromleitung gelandet. Es bestand die Gefahr, dass der Baum auf den darunter verlaufenden Wirtschaftsweg fallen könnte. Daher schnitt die Feuerwehr den Baum entsprechend zurück. Durch den Stamm, der ins Flussbett ragte, bestand keine akute Gefahr. Um dessen Beseitigung wird sich das Grünflächenamt kümmern.