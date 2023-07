Wie soll die rund 50 Jahre alte Umgehungsstraße in Forst ausgebaut werden? Ein Ingenieurbüro hat dazu verschiedene Varianten ausgearbeitet. Ein Beschluss ist noch nicht gefasst worden.

Noch im Mai hatte der Forster Ortsgemeinderat sich beim geplanten Ausbau der alten Umgehungsstraße mehrheitlich für eine Variante mit einem 1,20 Meter breiten kombinierten Rad- und Gehweg auf der Ostseite der Straße ausgesprochen. Das Ludwigshafener Ingenieurbüro Krug hatte vier Varianten ausgearbeitet, darunter auch Vorschläge mit Parkbuchten und Fahrradschutzstreifen. Der im Mai bevorzugte Vorschlag entsprach der Variante 4. Parken auf der Straße, auf der teilweise Tempo 30 gilt, bliebe danach möglich, aber ohne speziell ausgewiesene Parkbuchten mit Pollern.

Im Juni gab es zu dem Thema eine Anwohnerversammlung. Nun ist der Rat in seiner jüngsten Sitzung von seinem Votum vom Mai abgerückt. Es schälte sich eine Tendenz zu Variante zwei der vier Ausbauvorschlägen heraus. Demnach würde es keine Fahrradstreifen geben, sondern acht Parkbuchten bei einer Fahrbahnbreite von 4,50 oder fünf Metern. Im Herbst sollen mit mobilen Hindernissen versuchsweise Parkbuchten imitiert werden, um zu sehen, wie sich der Verkehrsfluss dann darstellt, und wie Winzerbetriebe mit ihren Fahrzeugen durchkommen. Ein endgültiger Beschluss zu dem Straßenausbau ist noch nicht gefasst.

Ortsbürgermeister Bernhard Klein verdeutlichte einmal mehr, dass die Maßnahme voraussichtlich 1,4 Millionen Euro koste und ohne Zuschüsse überhaupt nicht realisiert werden könne. Der kommunale Anteil liege bei 35 Prozent. Start der Arbeiten, die zu streckenweisen Vollsperrungen führen würden, solle 2024 sein.

Wasserleitung muss erneuert werden

Auch die Wasserleitung unter der Straße muss erneuert werden, was zu Lasten der Verbandsgemeindewerke geht. Diese sollen sich dann aber auch an den Kosten des Straßenausbaus beteiligen, sagte Ratsmitglied Hardy Werlé (FWG). Jetzt stehen zunächst Baugrunduntersuchungen an.

Der geplante Ausbau der Umgehungsstraße wirkt sich auch auf die wiederkehrenden Beiträge für Verkehrsanlagen aus. Für das Jahr 2023 könnten 100.000 Euro als Vorausleistung erhoben werden, hieß es in der Ratssitzung. Der Anliegeranteil (65 Prozent) betrage 65.000 Euro. Die Summe der beitragspflichtigen Fläche liegt bei ungefähr 229.000 Quadratmetern, so dass sich ein Beitragsatz von rund 28 Cent pro Quadratmeter ergebe.

Der Aufwand aus dem Jahr 2022 werde mit der Vorausleistung 2023 in einem Bescheid (Fälligkeiten 15. September und 15. November) abgerechnet. Dem stimmte der Ortsgemeinderat bei einer Enthaltung zu.