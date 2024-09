Die Stadt hat eine Umfrage gestartet, um herauszufinden, was die Bürger vom Bürgerservice auf der städtischen Homepage halten. Ziel sei es, die Serviceportale zu optimieren, heißt es in einer Mitteilung. Die Umfrage dauert der Stadt zufolge rund zehn bis 15 Minuten, ist anonymisiert und erfüllt alle datenschutzrechtlichen Vorgaben. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht, und alle Daten werden nach spätestens zwölf Monaten gelöscht. Die Teilnahme ist freiwillig. Unter allen Teilnehmern werden laut Stadt zehn Amazon-Gutscheine im Wert von jeweils 25 Euro verlost. Durchgeführt wird die Umfrage von der Advantic GmbH. Die Umfrage kann unter https://www.neustadt.eu/umfragebuergerservice abgerufen werden.