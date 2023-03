Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Beim bundesweiten Warntag sind am Donnerstag alte und neue Warnkanäle getestet worden. Die RHEINPFALZ hat nachgefragt, ob der Probealarm die Bürger erreicht hat.

Um 11 Uhr steht das Leben am Donnerstag einen kurzen Moment still. Überall läuten Mobiltelefone, und das geschäftige Treiben am Hauptbahnhof und in der Innenstadt wird vom ohrenbetäubenden