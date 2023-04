Die FWG Ruppertsberg hat sich einen neuen Namen gegeben: „Die Wählergruppe Ruppertsberg (WGR) ist unverrückbar parteiungebunden, offen und bürgernah“, stellt Heiner Weisbrodt, Bürgermeister in Ruppertsberg, fest. Das hatte die jüngste Mitgliederversammlung beschlossen. Die WGR will mit der Namensänderung in die Kommunalwahl starten. Hintergrund: „In Ruppertsberg will man damit für den Wähler eine Verwechslung durch die Namensähnlichkeit mit der Partei Freie Wähler ausschließen“, erläutert Weisbrodt. Der Fokus bleibe im qualifizierten kommunalen Engagement für die Aufgaben in der Gemeinde. Parteilose Menschen wollen laut Weisbrodt die dörfliche Entwicklung gestalten und dabei die Empfindungen, Anregungen und Bedürfnisse aller Bürger integrieren.

Bei den Neuwahlen wählte die WGR Christian Koppenhagen zum Vorsitzenden, als Stellvertreter Heiner Weisbrodt. Schatzmeister ist Markus Schmid. Die Mitglieder bestätigten als Schriftführerin Barbara Navé. Der langjährige Vereinsvorsitzende Jürgen Buchholz bedankte sich beim bisherigen Vorsitzendenden Michael Wahl und dem ehemaligen Stellvertreter André Kaub für sechs Jahre „öffentlichkeits- und projektintensiver Verantwortung“. Beide werden in der Wählergruppe und den Gremien aktiv bleiben.