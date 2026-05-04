Das Verwaltungsgebäude in der Konrad-Adenauer-Straße 10 wird umfassend saniert. Das kostet mehr als ursprünglich gedacht. Im Stadtrat wird die Begründung dafür angezweifelt.

Künftig soll die Stadtverwaltung das Gebäude in der Konrad-Adenauer-Straße 10 beziehen. Da der Umbau und die Sanierung aber teurer werden als geplant, hat die Verwaltung vom Stadtrat zusätzliche 300.000 Euro dafür erbeten. Die Gesamtkosten belaufen sich nach Angaben der Verwaltung nun auf rund 3,8 Millionen Euro. Das Projekt wird mit einem Zuschuss in Höhe von gut 1,2 Millionen Euro aus dem Investitionsstock des Landes gefördert. Der Stadtrat stimmte den überplanmäßigen Ausgaben zwar einstimmig zu, Jakob Köllisch ( FWG) äußerte aber deutliche Kritik an der Begründung.

Als Grund für die Mehrkosten nannte die Verwaltung Probleme, die bei der Planung des Umbaus nicht erkennbar gewesen seien. So sei im Bereich des Aufzugs beim Ausheben der Baugrube eine unerwartet starke Schadstoffbelastung festgestellt worden, „die weder durch Voruntersuchungen noch durch vorhandene Unterlagen ersichtlich war“. Erst nach Klärung eines geeigneten und genehmigungsfähigen Entsorgungswegs habe das belastete Material ausgehoben und auf eine spezialisierte Deponie in Nordrhein-Westfalen gebracht werden können. Allein diese Kosten und die Verzögerung hätten zur Mehrausgaben in Höhe von zirka 60.000 Euro geführt.

Verdeckte Konstruktionen gefunden

Hinzu kam, dass nach Entfernung der Tapeten und mehrerer Farbanstriche flächendeckend ein Untergrund auf Basis von alter Leimfarbe freigelegt worden sei. „Dieser stellte einen nicht tragfähigen Untergrund dar“, heißt es in der Vorlage für den Stadtrat. In der Folge sei ein zusätzlicher, teilweise bis auf das Mauerwerk reichender Rückbau erforderlich gewesen. Zur Sicherstellung eines fachgerechten Neuaufbaus hätten sämtliche Wandflächen neu hergestellt werden müssen. Die Mehrkosten betrugen hier demnach etwa 80.000 Euro.

Den größten Posten machte nach Angaben der Verwaltung aber die Elektrotechnik aus. Bei den Arbeiten sei man auf „verdeckte Konstruktionen wie Strohdecken, Holzbalkenlagen sowie nicht einsehbare Leitungsführungen

innerhalb von Decken und Wänden“ gestoßen. Dies habe zusätzliche Sondierungen, Einzelbohrungen, aufwendigere Leitungsführungen sowie Sonderbefestigungen erforderlich gemacht. Auch hätten die Verkabelung, die Beleuchtung und Installationen angepasst werden müssen.

Höhere Ausgaben seien zudem die Folge von Anforderungen des Brandschutzes. „Zusätzlich führten denkmalpflegerische Vorgaben, die erst im Detail während der Ausführung konkretisiert werden konnten, zu notwendigen Mehrleistungen, unter anderem im Bereich der Fenster sowie der Aufbereitung vorhandener Terrazzoflächen“, heißt es von der Verwaltung.

Köllisch: „Keine ordentliche Vorarbeit“

Köllisch indes zweifelte im Stadtrat an, dass die von der Verwaltung aufgeführten Probleme unvorhersehbar gewesen seien. Bei einer soliden Schadstoffbegutachtung „hätte es auffallen müssen“, sagte Köllisch, „da war keine ordentliche Vorarbeit da.“ Es gehöre auch schon etwas dazu, alleine 100.000 Euro für die Elektroinstallation nachzuschieben. „Da kann ich mitreden“, sagte der FWG-Stadtrat. Köllisch hat einen Betrieb für Sanitär, Elektro und Heizung. Ein Mitarbeiter des städtischen Gebäudemanagements sagte, dass die Bodenproben zu Beginn leider nicht gut genug gewesen seien, um die Aufzugsgrube abzudecken. Man schaue aber auch, wo man Kosten einsparen könne.

Das Gebäude soll nicht nur die Stadtverwaltung beziehen. Es ist auch als früherer Neustadter Sitz der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) bekannt. Die oberirdischen Räume des Gebäudes wurden von 1937 bis 1945 als Büros genutzt, im Keller befand sich ein Gestapo-Gefängnis. Die Landeszentrale für politische Bildung will dort noch in diesem Jahr einen „Lernort Gestapo Neustadt“ eröffnen, in dem das System der Gestapo Neustadt, Biografien von Täterinnen und Tätern sowie die Schicksale von Verfolgten näher beleuchtet werden.