Lange war über den Umbau und die Erweiterung der Kindertagesstätte Pestalozzistraße in Lachen-Speyerdorf diskutiert worden. Vor allem die Verkehrsführung sorgte für große Debatten. Inzwischen sind aber alle Beschlüsse getroffen worden, und die Stadtverwaltung treibt den Umbau voran. Das Vorhaben wird nun konkret, da der Hauptausschuss am Donnerstagabend die Rohbauarbeiten vergeben hat: für über eine Million Euro an ein Unternehmen aus Frankenthal. Insgesamt waren elf Angebote für das Projekt eingegangen. Aus der fünfgruppigen Kita soll durch die zusätzliche Fläche und den Umbau eine achtgruppige Einrichtung werden. Künftig können dort dann 178 Kinder betreut werden. Insgesamt sind für den Kita-Umbau drei Millionen Euro vorgesehen.