Schon lange warten die Gimmeldinger auf die Erweiterung der Kindertagesstätte (Kita) im Weindorf: Am Mittwoch geht es laut Stadtverwaltung nun wirklich los. Rund 1,16 Millionen kostet der Umbau der Gimmeldinger Kita. Bis Februar 2024 sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein, teilt die Stadt mit. Das Projekt werde aus dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-2020“ bezuschusst. Die Verwaltung sieht in den Arbeiten in Gimmeldingen einen Beitrag, „um die Kinderbetreuung in Neustadt und seinen Ortsteilen weiter auszubauen und dem Bedarfsplan gerecht zu werden“. Zusätzliche Betreuungsplätze würden in Gimmeldingen geschaffen, indem die leerstehenden Räume der ehemaligen Ortsverwaltung sowie die leerstehende Wohnung im Obergeschoss für eine Nutzung als Kindertagesstätte saniert und umgebaut werden. Dadurch sei es möglich, die Kita um eine dritte Gruppe zu erweitern.

Gleichzeitig, so informiert die Stadt weiter, werden sämtliche Räume der bestehenden Einrichtung umfassend saniert, „wodurch eine moderne und zeitgemäße Ausstattung gewährleistet wird“. Dabei wird auch eine größere Küche entstehen. Die Arbeiten betreffen zudem die Technik: Es wird eine effizientere Heizungsanlage installiert, und die Beleuchtung wird komplett auf LED umgestellt. Mit Blick auf den Brandschutz sind eine Brandwarnmeldeanlage sowie eine Fluchttreppe an der Westfassade vorgesehen. Während der Bauzeit kann der Kirchplatz nur eingeschränkt genutzt werden.