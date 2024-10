Im zweiten Anlauf hat die Wahl eines Beigeordneten der Gemeinde Frankeneck geklappt. In der konstituierenden Ratssitzung am 5. September war der von Bürgermeister Florian Seiberth ( SPD) vorgeschlagene Kandidat Oliver Ullrich (SPD) gescheitert. In der Ratssitzung am Montag stand erneut die Wahl des Ersten Beigeordneten auf der Tagesordnung. Seiberth schlug wieder Oliver Ullrich vor. Ullrich wurde mit sieben Stimmen gewählt, fünf Ratsmitglieder votierten mit nein. In der konstituierenden Ratssitzung hatten jeweils sechs Ratsmitglieder mit Ja und Nein gestimmt. Die CDU hat fünf Sitze, die SPD sieben. Dazu kommt die Stimme des Bürgermeisters, der jedoch bei Wahlen kein Stimmrecht hat. Offensichtlich hatte bei der konstituierenden Ratssitzung ein SPD-Vertreter nicht für Ullrich gestimmt. Nach Informationen der RHEINPFALZ soll danach in der SPD-Fraktion ein nicht sehr harmonisches Gespräch geführt worden sein.