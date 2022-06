Das Neustadter Leibniz-Gymnasium bekommt mit dem neuen Schuljahr einen neuen Leiter. Schon länger ist bekannt, dass Rudolf Eyckmann im Sommer in den Ruhestand gehen wird. Ende Oktober teilte die zuständige Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion mit, dass die „entsprechenden Schritte zur Besetzung der Stelle eingeleitet worden seien“. Inzwischen ist die Entscheidung gefallen: Wie das Gymnasium auf seiner Homepage informiert, wird Ulf Boeckmann ab dem Schuljahr 2022/23 neuer Leiter des Leibniz-Gymnasiums sein. Boeckmann ist seit August 2014 Leiter des Carl-Bosch-Gymnasiums in Ludwigshafen. Er kehrt damit zu seinen Wurzeln zurück: Denn der 52-Jährige ist Neustadter und hat am Leibniz-Gymnasium sein Abitur gemacht.