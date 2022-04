Pfarrer Andriy Delisandru ist seit Dienstag im Kloster Neustadt. Der Ukrainer wird etwa zwei bis drei Wochen in Deutschland bleiben und will dabei vor allem seine Landsleute, die vor dem Krieg geflohen sind, unterstützen.

„Viele Menschen aus der Ukraine, die jetzt in Deutschland sind, brauchen jemanden, mit dem sie reden können. Viele sind traumatisiert, in ihnen sind so viele verschiedene Emotionen. Da ist es auch wichtig, dass sie jemand anhört und ihre Sprache versteht“, sagt Pfarrer Andriy Delisandru. Der Ukrainer ist griechisch-katholischer Pfarrer und zugleich Psychologe. Für zwei bis drei Wochen will er den Geflüchteten nun seelsorgerlich und psychologisch zur Seite stehen. Wenn der Bedarf entsprechend groß sei, werde er wiederkommen. Neustadt ist seine erste Station in Deutschland.

Pfarrer will Gesprächspartner sein

Auch Delisandru ist mit seiner Familie vor dem Krieg geflohen. Am 6. März verließ er mit seiner Frau und seinen drei Kindern Lwiw. Da Lwiw im Moment noch nicht mitten im Kriegsgeschehen ist, ist die Stadt die Drehscheibe und das Verteilzentrum für viele Hilfslieferungen für die ukrainische Bevölkerung. Mindestens 200.00 Menschen sind aus der Ostukraine in die Stadt geflohen. Trotz dieser relativen Sicherheit ging die Familie nach Polen, wo der Familienvater ukrainischen Flüchtlingen beiseite steht. „An die erste Nacht in Polen kann ich mich gut erinnern“, erzählt er – vor allem an den Anblick seiner Kinder, die erstmals wieder in Ruhe durchschlafen konnten. Er versteht sehr gut die widersprüchlichen Gefühle der Geflüchteten – weil es auch seine eigenen sind. „Wir sind froh, dass wir in Sicherheit sind. Gleichzeitig haben wir Angst um die, die zurückgeblieben sind, und wir fühlen uns schuldig, weil sie in Gefahr sind, während wir hier sind.“

Pater Ryszard Krupa hat den Kontakt zu dem Ukrainer hergestellt. Der Rektor des Herz-Jesu-Klosters Maria Martental hat von mehreren Stellen gehört, dass psychologische Betreuung für die Geflüchteten dringend gebraucht wird. Die Organisation und Reisekosten übernimmt die deutsche Ordensprovinz der Herz-Jesu-Priester. Delisandru spricht Ukrainisch, Polnisch und Englisch. Der Priester und Psychologe steht für Einzelgespräche zur Verfügung, aber auch für Treffen mit größeren Gruppen. Ansprechpartnerin für Termine mit Pfarrer Delisandru ist Brigitte Deiters: Telefon 06321 875-405 oder E-Mail an brigitte.deiters@scj.de.