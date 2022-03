Auf dem Hambacher Schloss wird auch weiterhin ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine gesetzt: Seit Dienstagnachmittag weht die ukrainische Nationalflagge auf dem Schlossberg. Damit schließt die Schloss-Stiftung fast nahtlos an die Beleuchtung in Blau-Gelb an, in der die Wiege der deutschen Demokratie seit Beginn des russischen Angriffskriegs erstrahlt war. Vergangenen Freitag aber wurde diese erste Aktion beendet, bei vielen anderen Wahrzeichen weltweit geschah dies bereits zuvor.