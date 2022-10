Unter Leitung von Dekanatskantorin Arianne Schnippering findet an Allerheiligen, 1. November, ab 17.30 Uhr in St. Marien voraussichtlich zum letzten Mal die ukrainisch-deutsche Andacht statt. Gestartet wird mit Malen und Zeichnen mit Katia Bosko, Kunstlehrering aus Kiew, um 18.30 Uhr folgt die Andacht in beiden Landessprachen mit persönlichen Fürbitten, Gebeten und Orgelmusik.