An diesem Wochenende feiern die russisch-orthodoxen Christen ihr Osterfest. Für die ukrainischen Geflüchteten in Neustadt ist es ein Fest fern der Heimat und der Familie. Ein paar ihrer Traditionen halten sie aber aufrecht.

Ostern nach alten Traditionen zu feiern, das sei ein Stück Heimat, sagt die Ukrainerin Anna Popowych. Die orthodoxen Christen feiern Ostern nach dem julianischen Kalender, meist eine Woche später als die römisch-katholische Kirche. Die orthodoxen Christen bereiten sich in der Karwoche intensiv auf das Fest vor. Der Donnerstag, hier als Gründonnerstag bekannt, gilt bei den Orthodoxen als „sauberer Donnerstag“. Dann wird das Haus, die Wohnung und man selbst penibel gereinigt – auch von schlechten Gedanken.

Im Sinne Jesu glaubt Anna daran, dass das Leben mit dem Tod nicht endet. Schon bei der Vorbereitung auf Ostern spürte sie zum ersten Mal wieder Ruhe, wie sie erzählt. Ruhe ist vor allem bei einem zentralen Brauch gefragt – dem Backen von Osterbrot. Es darf nicht gesprochen werden, weder Musik noch Fernseher dürfen stören. Auch die Kinder werden angehalten, still zu sein. Während des Backens wird im Geiste gebetet. Das Osterbrot gilt als reines Brot.

Stille kaum einzuhalten

Anna ist eine ausgebildete Köchin und Bäckerin, was sie mit großer Leidenschaft erfüllt. Als Flüchtling in der beengten Wohnsituation war es kaum möglich, die notwendige Stille einzuhalten. Trotzdem schaffte sie es für sich, in Ruhe zu beten. Das habe ihr sehr geholfen. Von Gott sei sie nur ein Gebet entfernt – gleichgültig, wo sie sich befinde. Mit ihrem Mann hat sie kaum Kontakt. Nur einmal im Monat erhält sie eine kurze Nachricht, manchmal nur eine SMS über ein unbekanntes Handy eines Mittelsmanns. Damit man ihn nicht lokalisieren könne, erklärt sie.

Anna war unter den ersten Flüchtlingen, die die Ukraine verlassen haben. Sie stammt aus Mykolaiv, eine der ersten bombardierten Städte. Schon am 27. Februar, drei Tage nach Kriegsbeginn, kam sie mit ihrem neunjährigen Sohn, ihrer 17-jährigen Tochter und ihrem Vater (72 Jahre) nach Deutschland. Ihr Mann blieb, um sein Land zu verteidigen. Er ist Elektromechaniker und hilft bei der Instandsetzung zerstörter Infrastruktur, aber auch von Waffen.

Netzwerk richtet Feier aus

Zuerst war Anna in Speyer untergebracht und kam dann mit ihren Kindern und ihrem Vater nach Neustadt. Ihre Kinder gehen hier zur Schule. Dafür ist sie sehr dankbar. Ihr Sohn habe in Speyer nachts nicht schlafen können. Bei jedem Flugzeug, das er wahrgenommen habe, sei er aufgeschreckt. Natürlich habe sie Heimweh, sei traurig und habe Angst. Doch das zeige sie nicht. Sie trage Verantwortung gleich für zwei Generationen mit. Deshalb weine sie ihre Tränen nur allein, sagt sie.

Für ein bisschen Ablenkung sorgt das Ukraine-Netzwerk dieses Wochenende in den Räumen der Jugendphilharmonie Neustadt: am Freitag richtete das Netzwerk ein Fest für die Kinder und am Samstag eines für die Erwachsenen mit Kultur und Tanz aus. Dort kommen Geflüchtete mit russischsprachigen Menschen aus Neustadt zusammen.

Fastenzeit strenger als bei uns

In der Ukraine gehen die Gläubigen in der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag in die Kirche. Der mehrstündige Gottesdienst am Abend vor Ostersonntag ist der wichtigste im ganzen Jahr. Gegen Mitternacht tritt der Geistliche mit einer großen Kerze in der Hand in die versammelten Reihen und spricht die Worte „Christus ist auferstanden“. Die Gläubigen antworten ihm im Chor: „Fürwahr, er ist auferstanden.“ Reihum werden Kerzen angezündet, um so das Licht – symbolisch für die Auferstehung – einkehren zu lassen.

Die Gläubigen haben Körbe mit Lebensmitteln bei sich, die der Priester segnet. Auch in der russisch-orthodoxen Kirche ist das Osterfest das Ende der 40-tägigen Fastenzeit. Das Fasten ist strenger als bei uns üblich, denn der Verzehr von Eiern, Milchprodukten und Fleisch ist in dieser Zeit nicht erlaubt. Eier werden ebenfalls bunt bemalt, jedoch nicht versteckt und gesucht, sondern verschenkt.

Weder Lebensmittel noch Strom

Die Dekoration zu Ostern ist farbenfroh, was besonders die Kinder mögen. Das sei auch sehr wichtig, sagt Irina Zahruiko. Gerade jetzt sei es gut, für die Kinder ein Fest der Hoffnung zu feiern. Sie ist mit ihrem Sohn Taras nach Neustadt gekommen. Ihr Exmann arbeitet als Arzt im Hetzelstift. Er holte sie nach Neustadt und ermöglichte ihr die Unterbringung im Schwesternheim. Irina kam am 16. März in Neustadt an. Sie ist Biologin, kann aber aufgrund der Sprachbarriere zurzeit ihren Beruf nicht ausüben.

Mit drei Geschwistern, ihrem Sohn und ihrer Mutter lebte sie in einem kleinen Dorf in der Nähe von Butscha. Das Dorf wurde belagert. Es gab weder Lebensmittel noch Strom. Als am 1. März ein Fluchtkorridor geöffnet wurde, floh die Familie nach Kiew. Zwei ihrer Geschwister und die Mutter leben im Moment in der Westukraine, ihre ältere Schwester ist nach Tschechien geflohen.

„Es wird weitergehen“

Anna und Irina sind dankbar für die Aufnahme in Deutschland und die große Hilfsbereitschaft der Menschen, mit der sie überhaupt nicht gerechnet haben. Ob sie an eine Rückkehr denken? Sie wollen wieder zurück in ihre Heimat. Das ja. Doch zum jetzigen Zeitpunkt sei das unmöglich. Anna zeigt ein Video auf ihrem Smartphone von dem Haus, in dem sie lebte. Es ist vollständig zerstört. Man sieht Trümmer, unter anderem das Kinderzimmer und herumliegendes Spielzeug – und ein Loch im Fußboden bis zur Wohnung im Erdgeschoss. Anna kämpft nun doch mit den Tränen. Aber sie glaubt fest daran: „Es wird weitergehen.“