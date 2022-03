In der Verbandsgemeinde Lambrecht sind bisher 56 Ukrainer angekommen, die laut Verwaltung von Privatpersonen abgeholt und untergebracht worden sind. Dies seien aber Übergangslösungen, sagte Verbandsbürgermeister Gernot Kuhn (CDU). Die Verwaltung werde sich um Wohnungen kümmern müssen. Auch sonst gebe es einiges an Arbeit, etwa die Registrierung der Daten der Neuankömmlinge. Die zusätzliche Arbeit sei mit dem derzeitigen Personal nicht zu bewältigen. Der Verbandsgemeinderat stimmte am Montag einer zusätzlichen halben Stelle im Sachgebiet Asyl zu. Kuhn geht davon aus, „dass wir personell noch weiter aufrüsten müssen“. Außerdem wird die Befristung für eine halbe Stelle in der Telefonzentrale bis 30. Juni 2023 verlängert. Die Stelle war 2020 geschaffen worden, weil seitdem die Verwaltung wegen der Pandemie geschlossen ist, und Termine telefonisch vereinbart werden müssen. Er hoffe, dass das Verwaltungsgebäude bald wieder für Besucher geöffnet werden könne, dann sei die zusätzliche halbe Stelle nicht mehr erforderlich, so Kuhn.