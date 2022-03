Der Kuchenverkauf zugunsten hilfsbedürftiger Menschen in der Ukraine wird am Sonntag von 10.30 bis 17 Uhr auf dem Deidesheimer Marktplatz fortgesetzt. Dies hat Friederike Metzger, die mit ihrer Idee viele Freunde und andere Hobbybäckerinnen zum Mitmachen bewegen konnte, mitgeteilt. Deshalb gilt am Wochenende die Devise: „Backt, was der Ofen hergibt!“. Am vergangenen Sonntag brachte der Kuchenverkauf einen Erlös von 4983 Euro. Die Aktion musste wegen der großen Nachfrage bereits um 15.30 Uhr beendet werden.