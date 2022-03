Die Dinex Deutschland GmbH, die auch im Haßlocher Industriegebiet Süd einen Standort unterhält, hat eine Hilfsaktion für Flüchtlinge aus der Ukraine gestartet. Sachspenden für die in Haßloch angekommenen Kinder sowie für Kinder in den Kriegsgebieten werden gesammelt.

Das Unternehmen wolle für die ukrainischen Kinder, die in Haßloch jetzt die Schule oder den Kindergarten besuchen, schnelle und unbürokratische Hilfe leisten, erklärte René Schwarz, der die vor wenigen Tagen gestartete Aktion bei Dinex koordiniert. Das Unternehmen ist ein Automobilzulieferer, der Abgas- und Emissionssysteme produziert.

Gesammelt werden alle Materialien, die Kinder in der Schule brauchen können, also Schulranzen und -rucksäcke, alle Schreibutensilien wie Stifte, Blöcke, Hefte und Mäppchen, daneben Malbücher und Bilderbücher sowie Kindergartenrucksäcke und Kinderspielzeug. Die Bevölkerung wird um Unterstützung gebeten. Spenden können bis 14. April innerhalb der Geschäftszeiten von Montag bis Freitag, jeweils 7 bis 16 Uhr, bei Dinex, Adam-Stegerwald-Straße 21, abgegeben werden.

Nach den Worten von Schwarz laufen auch an anderen Standorten von Dinex Sammelaktionen für ukrainische Flüchtlinge. Der Haßlocher Standort stehe in engem Kontakt mit seinem Schwesterwerk im polnischen Danzig. Wegen der Flüchtlingswelle herrsche in Polen ein Mangel an vielen Gütern. Schul- und Kita-Materialien, die nicht vor Ort in Haßloch gebraucht werden, sollen ins Dinex-Werk nach Danzig transportiert und dort verteilt werden.