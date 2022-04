Eine Sonntagsmatinee veranstaltet der Musikverein Haßloch am 24. April, 11 Uhr, im mittelalterlichen Hof des Ältesten Hauses in Haßloch. Franz Zimnol, langjähriger Dirigent des Konzertanten Blasorchesters des Musikvereins, nennt es „Ein Blasmusikkonzert der feinen Art für und mit Freunden“. „Wir möchten gemeinsam mit dem Publikum unsere Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung zum Ausdruck bringen und ein musikalisches Zeichen für den Frieden und die Freiheit unserer europäischen Nachbarn setzen“, sagt Jürgen Geibert, Vorstand des Musikvereins. Die Spendenerlöse des Konzertes seien für die Ukrainehilfe der Gemeinde bestimmt. Sie dient der Unterstützung der in Haßloch untergebrachten Flüchtlinge. Als Zeichen der Verbundenheit mit den Bürgern der Ukraine spielt das Konzertante Blasorchester den als „Europa-Hymne“ bekannten Teil des Finalsatzes der neunten Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Darüber hinaus stehen beliebte Melodien der Blasorchesterliteratur auf dem Programm. Die Schirmherrschaft der Benefizveranstaltung übernimmt Haßlochs Bürgermeister Tobias Meyer. Es gelten die 3G-Regeln, der Eintritt ist frei.