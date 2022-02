Eine Friedensbotschaft in den ukrainischen Nationalfarben ist über das Wochenende hoch über Neustadt auf die Wolfsburg projiziert worden. Zudem wurden Teile der Burgruine in Blau und Gelb beleuchtet.

Damit wollten der Verein „Waldschatten“, der Wolfsburgverein und weiterer Verbindungen aus Neustadt auf die russische Invasion in das Nachbarland reagieren, wie „Waldschatten“-Vorsitzender Florian Hofmann mitteilte. Die Installation sei ein Zeichen dafür, dass auch die Zivilgesellschaft einen derartigen Angriff auf eine freie Demokratie aufs Schärfste verurteilt.

Seit Freitag und noch bis 3. März erstrahlt außerdem das Hambacher Schloss in Blau-Gelb.

Montags Friedensgebet

In Haßloch lädt die protestantische Kirchengemeinde ab 28. Februar jeweils montags um 18 Uhr zum ökumenischen Friedensgebet in die Christuskirche ein – solange, bis sich ein Ende des Kriegs abzeichnet. Gemeinsam gebetet wurde auch schon am vergangenen Freitag. Gläubige jeden Alters waren dem Aufruf gefolgt.

In ständigem Kontakt mit den ukrainischen Projektpartnern und Freunden des Media-Dialogue-Projekts steht nach eigenen Angaben Wolfgang Ressmann, Leiter des Offenen Kanals Ludwigshafen aus Neustadt. Auf dem Internet-Videokanal Youtube können auch Gespräche verfolgt werden: https://bit.ly/3vrS1lF.