Sven Hieronymus („Der Rocker vom Hocker“), Morning-Show-Moderator des Radiosenders RPR1 hat mit „Bodenheim hilft“ eine Unterstützungsaktion für die Kriegsopfer in der Ukraine gestartet. RPR1 unterstützt die Bemühungen mit dem Truck des Senders. Dieser wird am Mittwoch von 16 bis 19 Uhr in Neustadt vor dem Saalbau Station machen. Hieronymus und seine Mitstreiter hoffen auf viele weitere Sachspenden. Bisher seien schon mehrere Transporter mit Sachspenden an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren. Gebraucht werden unter anderem Konserven, Milch, Zahncreme/Zahnbürste, Verbandsmaterial, Taschenlampen. Weitere Informationen zur Spendenaktion unter www.rpr1.de.