Zwischen 100 und 150 Menschen haben sich am Montagnachmittag auf dem Neustadter Marktplatz vor allem für eines eingesetzt: „Stoppt den Krieg – Frieden für die Ukraine und ganz Europa.“ Gut zweieinhalb Wochen nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine wurde die Kundgebung mit einer Schweigeminute eröffnet, um der Opfer zu gedenken. „Das Blutvergießen trifft alle“, sagte Mirjam Alberti vom Stadtverband Neustadt des Deutschen Gewerkschaftsbunds, also auch russische Soldaten und Menschen, die in Russland unter den Sanktionen zu leiden hätten. Dass sich dort erster Widerstand rege, „verdient unsere volle Solidarität“.

Zu ernsthaften Friedensverhandlungen gebe es keine Alternative, mahnte für die Friedensinitiative Hans-Jürgen Hemmerling. Ein Mehr an Waffen werde keinen Frieden bringen, kommentierte er die auch in Deutschland beschlossenen Milliardeninvestitionen für den Militärhaushalt. Gebraucht werde eine politische Strategie „jenseits von Raketen und Panzern“.

Viele sein und laut

Bevor Andreas Böhringer für die SPD an alle Neustadter appellierte, „zu helfen, wo wir können“, machte sich Uli Valnion mit einer Auswahl an Liedern der Freiheits- und Demokratiebewegung für den Frieden in Europa stark. Die Teilnehmer spendeten viel Applaus – vor allem für einen Satz Hemmerlings: „Wir müssen viele sein und laut, damit uns die alten Herren im Kreml hören.“ Ganz still indes schloss sich an die Kundgebung ein Friedensgebet in der Stiftskirche an – ab sofort immer montags um 18 Uhr.