Am Freitag, 24. Februar, jährt sich der Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Um 18 Uhr gedenkt die Stadt Neustadt auf dem Marktplatz den Opfern und möchte ein Zeichen der Solidarität mit den Ukrainerinnen und Ukrainern setzen. Laut Stadt soll deutlich gemacht werden, dass Neustadt an der Seite der Ukraine steht und Hilfe leistet, wo dies möglich ist. Die Ukrainerin Alexandra Zharkova, die die Veranstaltung mitorganisiert, berichtet, dass am 24. Februar 2022 die Ukraine und die ganze Welt den Atem angehalten habe.

Neben Oberbürgermeister Marc Weigel will Simone Schneider, Staatssekretärin im rheinland-pfälzischen Innenministerium, eine kurze Ansprache halten. Außerdem werden Geflüchtete aus der Ukraine sowie in der Flüchtlingshilfe aktive ehrenamtliche Helfer ihre Perspektive auf den russischen Angriff darstellen. Zum gemeinsamen Gebet laden Gemeindereferentin Dagmar Pfeiffer und Pfarrer Oliver Beckmann ein.

Kloster sammelt weiter

Ebenfalls im Zeichen des Ukrainekriegs steht die Eucharistiefeier am Freitag um 18 Uhr im Kloster Neustadt, geleitet von Pater Gerd Hemken. Am 6. März wird er einen weiteren Spendentransport in die Ukraine begleiten. Sach- und Lebensmittelspenden können noch bis 3. März im Kloster abgegeben werden. Geldspenden werden auf das Konto der Missionsprokura, IBAN DE05 4006 0265 0000 1230 00 bei der DKM Münster eG, Stichwort Ukraine, erbeten.

Friedensinitiative lädt ein

Ab 14 Uhr veranstaltet die Friedensinitiative Neustadt am Kriegerdenkmal eine Mahnwache anlässlich des seit einem Jahr andauerenden Ukraine-Kriegs. Unter dem Motto „Stoppt das Töten in der Ukraine! – Für Waffenstillstand und Friedensverhandlungen!“ sollen sich kurze Rede- und Liedbeiträge abwechseln.