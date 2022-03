Ein Lastwagen mit über 220 Kartons und Säcken mit Verbandsmaterial, Hygieneartikeln, Bettwäsche, Babynahrung, Kleidung und Schuhen sowie Betten startete am Sonntagmorgen um 6 Uhr zur ungarisch-ukrainischen Grenze. Etwa 20 Helferinnen und Helfern hatten seit Samstagmorgen unzählige Kartons und Säcke in der Lachen-Speyerdorfer Kulturhalle sortiert. „Die Spendenbereitschaft hat uns überwältigt. Wir sind sehr dankbar für die Hilfsbereitschaft“, erklärte Pfarrer Stephan Oberlinger. Allerdings seien die Lagerkapazitäten erschöpft, weitere Sachen könnten derzeit nicht angenommen werden. „Wir haben noch Sachspenden für mindestens zwei Transporte. Die werden wir in den nächsten Tagen organisieren“, kündigte Oberlinger an. Ortsvorsteher Claus Schick und Carsten Hofsäß, zweiter Vorsitzender des Arbeitskreises Ukraine-Pfalz, bringen die diversen Sachen nach Tornyospálca an der ungarisch-ukrainischen Grenze. Dort übernehmen Julia Taips aus Transkarpatien (Westukraine) vom Verein Deutschen Jugend und andere Partnern des Arbeitskreises die Spenden.