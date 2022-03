Jochen Stahler vom Modehaus Jacob startet eine Spendenaktion für die Kriegsopfer in der Ukraine. Ab Dienstag spende er 20 Prozent des Umsatzes, der beim Verkauf der Produkte seiner Marke „Pfälzer Freiheit“ erzielt werde, für die Ukraine-Hilfe der Aktion Deutschland hilft. Seine Spendenaktion soll bis 20. März laufen, kündigt Stahler an. Sie gelte für alle seine Läden in der Neustadter Innenstadt und auch für den Onlineshop. „Am 21. März werden wir den Betrag dann überweisen“, kündigt der Geschäftsmann an. Stahler sagt, er habe sich für diesen Weg entschieden, da die Marke „Pfälzer Freiheit“ gut laufe: Er erwarte einen „mindestens vierstelligen Betrag“ bei der Spendenaktion. Außerdem sehe er den Begriff Freiheit auch als wichtiges Symbol. Er sei geschockt von den Bildern aus der Ukraine: „Wir müssen gemeinsam etwas für die Menschen tun. Es geht darum, das unnötige Leid zu beenden. Wir sind alle für den Frieden und müssen ein Zeichen gegen den Aggressor setzen.“ Über Lieferanten bekomme er viele Informationen aus der Ukraine. Es sei extrem wichtig, dort zu helfen. „Und wir wollen mit der Aktion auch einen Beitrag leisten“, so Jochen Stahler.