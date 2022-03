Nicht nur die Kuchenverkäufe auf den Plätzen in Forst, Niederkirchen und Deidesheim waren ein voller Erfolg. Auch andere Initiativen für die Ukraine sammelten in der Verbandsgemeinde Deidesheim Spenden.

Stolze Bilanz von Friederike Metzgers Aufruf zum Backen in Deidesheim: 60 bis 70 Kuchen verkauften die Helfer auf dem historischen Marktplatz. 4500 Euro kamen bei der dritten Auflage der Initiative zusammen, das Geld ist als Hilfe für die Ukraine gedacht. Die Aktion soll demnächst fortgesetzt werden. Allerdings legt die Gruppe um Metzger erst einmal eine Pause ein.

In Niederkirchen hatten Iris und Lara Reinhardt mit Freunden und Bekannten zur Hilfsaktion „Niederkirchen hilft“ zugunsten der Menschen in der Ukraine aufgerufen. Auf dem Dorfplatz waren die Plätze bei schönem Wetter alle belegt. „Man hat klar gespürt, dass die Sehnsucht auf das soziale Miteinander sehr groß ist“, sagte Iris Reinhardt. Bei Essen und Getränken auf dem Dorfplatz – es gab neben Kuchen und Waffeln auch Suppe und Würste – kamen 9400 Euro zusammen. „Es ist beeindruckend, wie viele Menschen sich spontan gemeldet und ihre Unterstützung signalisiert haben“, sagte Reinhardt. Das Geld geht an die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft zur Unterstützung der Menschen vor Ort. Die Initiatorin freute sich auch, dass der Elternausschuss und der Kindergarten sich ebenso beteiligt haben. Sie verkauften Friedensbasteleien und schminkten Kinder.

„Gemeinsam anpacken“

Ortsbürgermeister Stefan Stähly freute sich über das große Engagement in der Gemeinde: „Es ist schön zu sehen und tut gut, wenn alle gemeinsam anpacken, um etwas zu erreichen. Wir können stolz auf unsere Dorfgemeinschaft sein.“

Der Brauchtumsverein Forst hatte sich zum Lätare-Sonntag, an dem eigentlich das Hansel-Fingerhut-Fest gefeiert wird, zum Verkauf von Kaffee und Kuchen sowie Weinschorle entschlossen. „Über die Resonanz der Bevölkerung waren wir sehr überrascht. Es war schön zu sehen, wie das Gemeinschaftsgefühl lebt“, stellte Birgit Walters später fest. Über 40 Kuchen seien gespendet worden. Auch die Forster Weine, die die örtlichen Winzer für die Aktion gespendet hatten, fanden einen guten Absatz. Dabei wagte der Verein sogar die Versteigerung zweier edler Weine, die Markus Spindler zur Verfügung gestellt hatte. Sie kamen für 200 Euro unter den Hammer. 4000 Euro nahm der Brauchtumsverein an diesem Tag ein. Der Erlös geht an die regionale Organisation Ukrainehilfe Lachen-Speyerdorf.