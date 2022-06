Der Landfrauenverein Duttweiler hat zugunsten der Ukraine-Hilfe einen Kaffee-, Kuchen- und Getränkeverkauf organisiert. Wie der Verein nun mitteilt, nutzten für viele Gäste das Angebot im Dorfgemeinschaftshaus in Duttweiler. Außer Kuchen, die für den Verkauf gespendet wurden, gab es auch noch Sach- und Geldspenden. „Dadurch konnte der Erlös gesteigert werden“, so der Verein. Am Ende kam ein Betrag von rund 1200 Euro zusammen. Das Geld werde an eine der Ukraine-Hilfen in der Umgebung gespendet, kündigt der Landfrauenverein Duttweiler an.